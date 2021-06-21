Путин призвал к открытому и честному проведению выборов
© Фото: ТРК "Звезда"
|
Путин призвал к открытому и честному проведению выборов
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
13:32 В стране и мире
Путин поблагодарил депутатов Госдумы седьмого созыва за работу на высоком уровне
11:50 Спорт
Организаторы Олимпиады в Токио установили лимит в десять тысяч зрителей
09:46 Армия
Поступающим в военные вузы в 2021 году не нужно будет выезжать за пределы своего региона
08:42 В стране и мире
В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности
07:46 В стране и мире
В Индии появился новый штамм коронавируса
Популярное
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Эксперт назвал самые опасные упражнения в тренажерном зале
В Роскачестве рассказали, чем жара опасна для гаджетов
В Нижнем Новгороде заметили древнерусскую ладью «Змей Горыныч»
«Извиняйся на коленях»: полиция проверяет случай унижения ребенка женщиной в Красноярске
Ученые перечислили признаки «алкогольного Альцгеймера»