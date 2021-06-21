Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин поблагодарил депутатов Госдумы седьмого созыва за работу на высоком уровне

Алена Миронова
13:32 21.06.2021
Глава России Владимир Путин отметил профессионализм и ответственность всех фракций парламента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин поблагодарил депутатов Государственной Думы седьмого созыва за ответственность, а также за работу на высоком уровне. 

«Прежде всего, хочу поблагодарить вас, все фракции российского парламента, за профессионализм, ответственность. Вы работали на таком высоком уровне практически все пять лет своего депутатского призыва», - отметил глава государства в ходе встречи с депутатами в Кремле.

Российский лидер подчеркнул, что руководство Думы, все комитеты и комиссии всегда ставили своей целью получение общего результата, всегда искали оптимальные решения по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение парламента.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:32 В стране и мире
Видео
Путин поблагодарил депутатов Госдумы седьмого созыва за работу на высоком уровне
11:50 Спорт
Организаторы Олимпиады в Токио установили лимит в десять тысяч зрителей
09:46 Армия
Поступающим в военные вузы в 2021 году не нужно будет выезжать за пределы своего региона
08:42 В стране и мире
В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности
07:46 В стране и мире
Видео
В Индии появился новый штамм коронавируса
Популярное
Видео
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Эксперт назвал самые опасные упражнения в тренажерном зале
В Роскачестве рассказали, чем жара опасна для гаджетов
Видео
В Нижнем Новгороде заметили древнерусскую ладью «Змей Горыныч»
Видео
«Извиняйся на коленях»: полиция проверяет случай унижения ребенка женщиной в Красноярске
Ученые перечислили признаки «алкогольного Альцгеймера»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.