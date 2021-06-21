В стране и мире Путин поблагодарил депутатов Госдумы седьмого созыва за работу на высоком уровне Алена Миронова Глава России Владимир Путин отметил профессионализм и ответственность всех фракций парламента. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поблагодарил депутатов Государственной Думы седьмого созыва за ответственность, а также за работу на высоком уровне. «Прежде всего, хочу поблагодарить вас, все фракции российского парламента, за профессионализм, ответственность. Вы работали на таком высоком уровне практически все пять лет своего депутатского призыва», - отметил глава государства в ходе встречи с депутатами в Кремле. Российский лидер подчеркнул, что руководство Думы, все комитеты и комиссии всегда ставили своей целью получение общего результата, всегда искали оптимальные решения по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение парламента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика