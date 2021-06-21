От нас не спрячешься: вертолетчики Балтфлота приступили к учениям по поиску субмарин

Вертолетчики Балтфлота приступили к летно-тактическим учениям. В ней задействованы более 20 экипажей самых разных вертолетов - от ударных Ми-24 и военно-транспортных Ми-8 до корабельных Ка-27 и Ка-27ПС.

Военнослужащие разыграют тактические эпизоды по огневому обеспечению подразделений армейского корпуса Балтфлота на земле. Также будет отработано уничтожение командных пунктов, бронетехники и пехоты условного противника. Экипажи проведут воздушную разведку и поразят воздушные цели, они найдут и уничтожат условные корабли и подводные лодки.

Вертолетчики будут использовать опускаемые гидроакустические станции, управляемые и неуправляемые авиаракеты, автоматические пушки, бомбы и торпеды.

Основные цели учения - совершенствование летной натренированности экипажей и навыков боевого применения авиации. Всего запланировано более полусотни вылетов.