В Кремле назвали страну, ставшую первой жертвой нацизма

Президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны на немецком языке, потому что для Германии, которая была первой жертвой нацизма, эта тема очень важна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что этот день - святой день для любого россиянина, для любого человека, который живет на пространстве бывшего СССР.

«И мы знаем, что, наверное, первой жертвой нацизма стала сама Германия. И именно Германия, которая была инфицирована нацизмом, именно Германия напала на Советский Союз и эта тема, очень важна и для немцев, и важна для нас, для россиян», - подчеркнул Песков.

Песков отметил, что публикация будет на немецком языке, поскольку это язык Германии. Также статья будет опубликована на русском, немецком и других языках на сайте президента.

Пресс-секретарь отметил, что не имел возможности ознакомиться со статьей.