Мурашко рассказал о приросте заболеваемости COVID-19 в регионах России

Прирост заболеваемости COVID-19 отмечается примерно в 65 российских регионах. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов, на начальном этапе было около 30 регионов, сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов в той или иной степени дают прирост по заболеваемости», - обратил внимание Мурашко в ходе совещания с регионами, которое состоялось в медицинском центре им. Бурденко.

Отмечается, что порядка 465 тысяч пациентов с COVID-19 в России находятся на лечении или под наблюдением врачей.

Согласно обновленным данным оперативного штаба, число случаев заболеваемости коронавирусом в стране за последние сутки выросло на 17 378.