В Таиланде слон забрался в жилой дом

В Таиланде слон вломился в жилой дом в поисках еды.

Очевидцы сняли произошедшее на камеру и выложили в Сеть. На кадрах видно, как слон, проломив стену, раскидал все с полок, после чего ушел с «добычей».

Таиланд с апреля сократил обязательный карантин для путешественников. Для привитых от COVID-19 туристов карантин уменьшится до семи дней.