В Таиланде слон забрался в жилой дом
На кадрах видно, как слон, проломив стену одного из тайских домов, раскидал все с полок и удалился.
© Видео: Deawberry, Youtube © Фото: Deawberry, Youtube
В Таиланде слон вломился в жилой дом в поисках еды.
Очевидцы сняли произошедшее на камеру и выложили в Сеть. На кадрах видно, как слон, проломив стену, раскидал все с полок, после чего ушел с «добычей».
Таиланд с апреля сократил обязательный карантин для путешественников. Для привитых от COVID-19 туристов карантин уменьшится до семи дней.