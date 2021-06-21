Садовод назвала лучший способ позаботиться о комнатных растениях во время отпуска

Садовод Светлана Галкина в комментарии «Звезде» поделилась способами, как можно позаботиться о сохранности комнатных растений, отправляясь в отпуск. Она посоветовала использовать горшки с автополивом, которые обеспечат растение необходимой влагой.

«Сейчас есть достаточно удобные горшки, в которые можно налить воду. То есть пластиковый горшок состоит из нескольких частей, в которые можно налить воду, и растение будет поливаться самостоятельно, то есть оно будет впитывать воду», - пояснила садовод.

При этом, по мнению специалиста, лучше всего, чтобы за цветами продолжали ухаживать, пока владельцем нет. Для этого можно либо отдать на время растения, либо, наоборот, попросить знакомых или родственников приходить и поливать цветы.

«Отдать кому-нибудь ключи, чтобы поливали. Либо отдать их (цветы – прим. ред.) кому-то, чтобы их поливали. Все остальное у меня не работало», - указала Галкина.

Она добавила, что обычно растения привыкают к определенным условиям в помещении, где находятся, в том числе к температурному режиму и расположению света, однако две недели нахождения в другом помещении не создадут негативного влияния на их рост и развитие.