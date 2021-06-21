Власти Подмосковья сообщили о рекордном количестве заразившихся COVID-19 за сутки

В Московской области за сутки количество заразившихся достигло 1,8 тысяч человек. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, это максимальное значение с начала пандемии.

«За неделю количество пациентов с подтвержденным лабораторным вирусом выросло на 3%, или на 8,5 тысяч человек. Количество выявления в сутки достигло 1,8 тыс. человек. Это наш абсолютный рекорд. Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день», - сказала Стригункова.

Она также добавила, что для пациентов дополнительно развернуто две тысячи коек. Среднесуточное количество госпитализаций составляет более 1 тысячи человек.

Ранее в Индии выявили новый штамм коронавируса, появившийся в результате мутаций штамма «Дельта». В штате Махараштра в центральной части Индии выявили уже двадцать случаев заражения новым штаммом - он получил название «Дельта плюс».