Армия Винтокрылая атака: «Крокодилы» и «Терминаторы» уничтожили цели в Сибири Тимур Шерзад Цели уничтожали из 30-миллиметровых автопушек, пулеметов и с помощью неуправляемых ракет. Экипажи проводили разведку днем и ночью, должны были распознать различные объекты. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» ВЕРТОЛЕТЧИКИ Читайте нас на: Танки, легкую бронетехнику и живую силу условного противника уничтожили «Крокодилы» и «Терминаторы» в Сибири. Масштабные учения вертолетчиков прошли на Шиловском полигоне. Цели уничтожали из 30-миллиметровых автопушек, пулеметов и с помощью неуправляемых ракет. Экипажи проводили разведку днем и ночью, должны были распознать различные объекты. Также отработали десантирование подразделений спецназа во вражеский тыл. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика