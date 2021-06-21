Винтокрылая атака: «Крокодилы» и «Терминаторы» уничтожили цели в Сибири
Цели уничтожали из 30-миллиметровых автопушек, пулеметов и с помощью неуправляемых ракет. Экипажи проводили разведку днем и ночью, должны были распознать различные объекты.
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ВЕРТОЛЕТЧИКИ
Танки, легкую бронетехнику и живую силу условного противника уничтожили «Крокодилы» и «Терминаторы» в Сибири.
Масштабные учения вертолетчиков прошли на Шиловском полигоне.
Цели уничтожали из 30-миллиметровых автопушек, пулеметов и с помощью неуправляемых ракет. Экипажи проводили разведку днем и ночью, должны были распознать различные объекты. Также отработали десантирование подразделений спецназа во вражеский тыл.