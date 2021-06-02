Названы сроки начала серийного производства высокоточной авиабомбы-невидимки «Дрель»

Серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель» может начаться уже в 2023 году, сообщил журналистам глава холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Игорь Насенков.

«Проект "Дрель", думаю, будем завершать уже в следующем году. Если мы завершим испытания в следующем году, то, в принципе, с 2023 года сможем ставить уже на серию», - сказал он на съезде Союза машиностроителей России.

Планирующая бомбовая кассета ПБУ-500У СПБЭ-К «Дрель» разработана на базе предприятия НПО «Базальт»(входит в Техмаш). Уникальный высокотехнологичный боеприпас оснащен самоприцеливающимися боевыми элементами, то есть кассета самостоятельно выбирает цель и идентифицирует ее. Поражающие элементы запрограммированы на ракетные и артиллерийские установки, бронетехнику - и исключают наведение на гражданские объекты.

При сбросе авиабомбы самолету не нужно заходить в зону ПВО противника, поскольку она может планировать десятки километров. Боеприпас будет практически невозможно распознать на радарах. Его длина составляет 3,1 метра, а масса - 540 килограммов.