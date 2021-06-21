Военнослужащие уничтожили ударные БЛА «противника» над Черным морем

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в ходе учений обезвредили ударные дроны условного противника над Черным морем. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пресс-службой Южного военного округа.

«Военнослужащие в составе мобильной тактической группы во взаимодействии с силами РЭБ, связи и ПВО отработали слаженные действия по сопряжению станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе современных аппаратных "Житель" и "Красуха"», - говорится в сообщении.

Личный состав радиолокационных подразделений обнаружил в воздухе «вражеские» дроны и передал информацию о них на комплексы радиоэлектронной борьбы.

С помощью средств РЭБ управление над беспилотниками было перехвачено, а затем их вывели из строя. Расчеты самоходных зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» уничтожили БПЛА условного противника электронными пусками ракет.

«Стрела-10» - зенитно-ракетный комплекс, разработанный в СССР в середине 70-х годов. Основной его задачей является поражение воздушных объектов противника на малых высотах. Разрабатывался для прикрытия танковых и механизированных подразделений на марше и непосредственно на поле боя.