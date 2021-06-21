Звуки канонады гаубиц «Мста-С» прокатились рокотом по горному пейзажу Бурятии

Вражескую бронетехнику и склады с артиллерией уничтожили военнослужащие в Бурятии.

Выполнять задание экипажам самоходных гаубиц «Мста-С» пришлось в горах, чей сложный ландшафт является дополнительным испытанием. Мишени располагаются на расстоянии до двух километров, огонь из гаубиц ведут прямой наводкой. В ходе стрельб артиллеристы уничтожили полсотни целей.

«Мста-С» - 152-мм самоходно-артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц, построенная на базе узлов и агрегатов танков Т-72 и Т-80 и орудия «Мста-Б».

Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях. При стрельбе используются как выстрелы из боеукладки, так и подающиеся с грунта, без потери в скорострельности (семь-восемь выстрелов в минуту).