В стране и мире Сергей Шойгу открыл подведение итогов фотоконконкурса «Самая красивая страна» Тимур Шерзад Президент Русского географического общества отметил высокий уровень работ - выбирать из них лучшие было очень сложно. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Русское Географическое общество Читайте нас на: В Московской штаб-квартире Русского географического общества подводят фотоконкурса «Самая красивая страна». «У нас было 60 тысяч фотографий в прошлом году, в этом - 65 тысяч фотографий. Фотографии все потрясающие. Я в очередной раз хочу высказать благодарность всем, кто участвовал в отборе финалистов. Такая работа под силу только жестким и хорошо подготовленным людям. Трудно выбрать по каждой номинации такое количество фотографий», - отметил Шойгу. В конкурсе представлены работы фотографов из 18 стран. Жюри, в работе которого принимает участие президент РГО и министр обороны России Сергей Шойгу, рассмотрит порядка 60 работ, прошедших в финал. Участники конкурса и иностранные члены жюри с Москвой на связи в режиме видеоконференции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика