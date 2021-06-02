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Сергей Шойгу открыл подведение итогов фотоконконкурса «Самая красивая страна»

Тимур Шерзад
10:55 02.06.2021
Президент Русского географического общества отметил высокий уровень работ - выбирать из них лучшие было очень сложно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Русское Географическое общество
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В Московской штаб-квартире Русского географического общества подводят фотоконкурса «Самая красивая страна».

«У нас было 60 тысяч фотографий в прошлом году, в этом - 65 тысяч фотографий. Фотографии все потрясающие. Я в очередной раз хочу высказать благодарность всем, кто участвовал в отборе финалистов. Такая работа под силу только жестким и хорошо подготовленным людям. Трудно выбрать по каждой номинации такое количество фотографий», - отметил Шойгу. 

В конкурсе представлены работы фотографов из 18 стран.

Жюри, в работе которого принимает участие президент РГО и министр обороны России Сергей Шойгу, рассмотрит порядка 60 работ, прошедших в финал. Участники конкурса и иностранные члены жюри с Москвой на связи в режиме видеоконференции.

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