Ученые нашли способ выявить рак мозга на ранней стадии

Японские специалисты нашли способ с максимальной точностью выявлять онкологические заболевания головного и спинного мозга. Для этого исследователи использовали анализы мочи. Результаты работы были размещены в журнале Applied Materials & Interfaces.

Разработанная учеными из Университета Нагоя технология способна определить рак на ранней стадии даже в случае отсутствия каких-либо симптомов. Это стало возможным благодаря разработке нового прибора с использованием наноматериалов, который распознает микроРНК, продуцируемые опухолью.

Устройство было протестировано на различных образцах мочи пациентов с онкологией, а также здоровых людей. Метод продемонстрировал стопроцентную точность. Исследователи выразили надежду, что технологию удастся вскоре внедрить в клиническую практику благодаря ее дешевизне и простоте использования.