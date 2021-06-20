Психолог назвал необычную причину возникновения кожных заболеваний

Постоянное стремление почесаться и напоминающие аллергию кожные проявления могут свидетельствовать о наличии психологической проблемы. Так считает психолог, преподаватель кафедры «Прикладной психологии и психотерапии» ИППК РУДН Андрей Минченков.

Более того, кожный зуд в ответ на жизненные неурядицы вообще является одним из самых распространенных расстройств, отметил он.

«Как правило, это реакция на стресс. Она часто встречающаяся в ответ на потрясение или длительное напряжение. Если говорить о чистой психологии, то ряд авторов очень точно описывают это ощущением внутренней грязи и неправильности определенной ситуации. Это все передается на кожу», - сказал Минченков.

Подсознательно, человек пытает расчесать свои проблемы, избавиться от них. Страдающие от подобного расстройства люди необязательно чешутся, они могут постоянно разминать пальцы или другие участки тела.

«Есть локальный участок, где концентрируется это напряжение. Со временем это становится патологической привычкой. После таких действий человеку становится легче и он продолжает к ним прибегать», - добавил психолог.

Подобные состояния опасны, когда приобретают откровенно нездоровые, психиатрические проявления, считает эксперт. Тогда необходимо искать источник раздражения. В этом случае, постоянный зуд хорошо корректируется и человек может вернуться к нормальной жизни.