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В НАТО извинились: как у СССР был украден секрет быстрого развертывания понтонов

Владимир Расходчиков
10:34 20.06.2021
Представитель инженерных войск рассказал о казусе, произошедшем на учениях НАТО, где военные альянса признали кражу понтонных технологий из СССР.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Революция в отечественном понтонном деле произошла после изобретения военным инженером, полковником Юрием Глазуновым, торсиона, что позволило сократить количество людей для развертывания секций в 5 раз, при этом увеличив пропускную способность моста в 10 раз. Главный плюс изобретения Юрия Глазунова - время раскладки. Для того, чтобы соединить понтоны, раньше требовалось провести 500 операций, теперь - всего 6. Как рассказал программе «Военная приемка» старший научный сотрудник ЦНИИ ИВ им. Д.М. Карбышева Камиль Янбеков, изобретение оказалось настолько хорошим, что его попытались украсть другие страны.

«Понтоны ПМП продавались и поставлялись во многие страны мира Советским Союзом. Они просто поставили их в ГДР, а в ГДР - американцам, они же рядом. Американцы сняли фильм, как собирают мост и сделали свой фильм, как собирается мост ПМП. Затем, отдали его своим специалистам. Они тут же спроектировали свой вариант и в 1972-ом году приняли его во снабжение. А в 1974 году они продемонстрировали этот мост западным немцам в ФРГ», - объяснил эксперт.

Более того, по словам представителя управления начальника инженерных войск ВС РФ Анатолия Храмова, сами иностранные генералы настолько поверили в то, что это якобы их изобретение, что случайно обвинили в краже начальника инженерных войск ВС РФ генерала-полковника Кузнецова во время учений стран НАТО.

«Был такой случай, в 1990-ых, во время учений стран НАТО также был приглашен начальник наш инженерных войск генерал-полковник Кузнецов. И он увидел, как там рассказывали, какой же это замечательный парк, какое это ноу-хау в понтонно-переправочном деле. Но он сказал: “это ведь наш парк, товарищи”. Ему один из военачальников стран НАТО сказал, что не может такого быть. Но тем не менее, просто так мы же тоже говорить не будем. И он говорит, дайте мне время, вечером я уточню. Все, на следующее утро военачальник из НАТО действительно принес извинения: “да, вы были правы, ваш парк”», - рассказал представитель инженерных войск. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Понтоны. Переправы. Рекорды» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. Съемочная группа провела неделю на воде с военными инженерами и расскажет, почему русские понтоны – лучшие в мире, как из них строят километровые переправы, кем были изобретены современные средства наведения мостов и как эту идею у нас украли. 

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