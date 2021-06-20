От бурдюков до торсионов: история строительства понтонных переправ в России

История инженерных войск, в частности понтонного строительства, берет свое начало еще с царских времен. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал представитель управления начальника инженерных войск ВС РФ Анатолий Храмов.

«У нас в инженерных войсках достаточно древние традиции понтонного дела, начиная еще со времен Владимира Мономаха, когда в районе Киева через Днепр был наведен мягкий, то есть наплавной мост, который уже в принципе был не на сваях. А лежал именно на поверхности воды», - заявил представитель инженерных войск.

В Санкт-Петербургском музее артиллерии, инженерных войск и войск связи находятся уникальные макеты, объясняющие, как без помощи резины и легких сплавов наши предки строили мобильные переправы, об истории которых рассказал сотрудник музея Максим Коршев.

«Карл Андреевич Шильдер придумал понтонный мост, который держится на отдельных поплавках. Идею этого моста Карл Андреевич позаимствовал у великого полководца Александра Македонского, прочитав о его подвигах и о том, как его армия переправилась через Ефрат. Мост, которым воспользовались македонские войска, был составлен из бурдюков. Бурдюки - это шкуры животных, которые были надуты воздухом», - рассказал историк.

По словам Коршева, об истории инженерных войск также можно многое узнать от художников, например из картин Николая Каразина, участника переправы через Амударью.

«На картинах Каразина видна работа саперов и мы узнаем, что понтоны перевозят даже не на телегах, а на вьючных лошадях. Это разделение понтона на две части сильно облегчало его вес», - пояснил эксперт.

Появление первой переправы, которая уже довольна похожа на современные, произошло в 1932 году с появлением понтонного парка Н2П, об этом рассказал начальник отдела фондов инженерных войск в музее артиллерии в Санкт-Петербурге Сергей Строкин.

«В комплект парка Н2П одновременно входили и катера БМК-70. Эти катера предназначались для транспортировки как отдельных паромов, так и для сборки моста-ленты. Эти катера очень хорошо себя зарекомендовали в период всей Великой Отечественной войны», - объяснил специалист.

Понтон Н2П - позволял наводить мосты длиной до 45 метров под нагрузку до 60 тонн, но был очень сложен в обращении и тяжел. По словам представителя управления начальника инженерных войск Анатолия Храмова, главная революция в понтонном деле, как и в случае с автоматом Калашникова, произошла уже после войны.

«Все началось с военного инженера полковника Юрия Глазунова, который разработал принципиально новый способ сбрасывания и автоматического расклада. При помощи изобретенных им торсионов, понтон после отгрузки самостоятельно раскрывается, напоминает чем-то гармошку. То есть само звено раскрывается становится в таком виде», - объяснил Анатолий Храмов.

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