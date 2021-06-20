Обуздать Волгу: как строился самый длинный понтонный мост в мире

Возведенный в 2020 году понтонный мост через реку Волга под Астраханью является мировым рекордсменом по длине - 1360 метров. Об этом в программе «Военная приемка» заявил начальник инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий.

«Это впервые в мире понтонный мост такой длины на достаточно серьезной реке Волге. Со скоростью течения до полутора метров в секунду. Еще раз говорю, это мировой рекорд, в первый раз в мире. И может это сделать только наш понтонный мост. Пусть другие попробуют», - рассказал глава инженерных войск.

По словам Юрия Ставицкого, использованные при наведении моста через Волгу понтоны ПП-2005М, ПП-91 и ПМП-М позволяют быстро проводить любой ремонт и замену одних звеньев на другие, а также поблагодарил создателей отечественного понтонного парка.

«Еще одна из уникальностей этого моста - это возможность его быстрого ремонта, восстановления любой части в любом месте в случае выхода из строя какого-либо звена. Следующая уникальность - это сопряжение разных типов мостов, понтонно-мостовых мостов. Это ПМП-М, ПП-91, это последний мост ПП-2005. Таких мостов в мире ни у кого нет. Поэтому мы гордимся тем, что наша промышленность может сделать, хотим поблагодарить всех тех, кто занимается производством такого уникального моста. А ремонтопригодность его, вот она, мы убедились в том, что могли в случае подрыва звеньев менять, заменить другим звеном достаточно быстро», - объяснил начальник инженерных войск ВС РФ.

Понтонный мост рекордной длины через реку Волгу возводился секционным способом, когда уже собранные части моста при помощи катеров с поворотными рулями БМК-МО соединялись вместе на воде. Именно благодаря им удалось и не допустить сноса частей моста течением реки, и построить переправу длиной 1360 метров в рекордные сроки - всего за один час.