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В Военной академии РХБЗ имени маршала Тимошенко состоялся выпуск офицеров

Роман Захаров
06:15 20.06.2021
На торжественной церемонии присутствовали начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, ветераны Великой Отечественной войны, представители государственных и исполнительных органов власти.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Военной академии РХБ защиты именин маршала Советского Союза С.К. Тимошенко прошла торжественная церемония вручения выпускникам дипломов и аттестатов, символично начавшаяся с выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени Военной академии.

На торжественной церемонии присутствовали начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, ветераны Великой Отечественной войны, представители государственных и исполнительных органов власти, Федеральной службы Войск национальной гвардии, руководящий состав академии, родные и близкие выпускников.

«Закончив учебу, вы получили все возможности успешно служить, расти профессионально», - обратился к выпускникам начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он поблагодарил командиров и преподавателей за подготовку достойного пополнения офицерского корпуса, а выпускникам пожелал, крепкого здоровья и успехов в совершенствовании профессионализма и воинского мастерства.

«Среди выпускников - немало продолжателей семейных династий. Это тоже традиция военной службы, передаваемая из поколения в поколение», - подчеркнул начальник войск РХБ зашиты ВС РФ.

Около 300 выпускников ВА РХБ защиты получили дипломы об окончании ВУЗа и нагрудные знаки о высшем образовании. Среди выпускников - представители более 10 иностранных государств. В этом году 14 выпускников окончили ВУЗ с золотыми медалями, около 40 - с дипломом с отличием, в их числе представители иностранных государств, которые отправятся служить на родину.

Проходить службу выпускники 2021 года будут в подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, кроме того 25 офицеров в Войсках национальной гвардии Российской Федерации.

После вручения дипломов состоялась церемония прощания с Боевым Знаменем Военной академии, после которой выпускники, обратившись к ветеранам Великой Отечественной войны, заверили их в своей готовности продолжать славные офицерские традиции.

В этот день много было сказано напутственных слов и пожеланий успешной службы на благо Отечества. Выпускники и командование академии возложили гирлянды и цветы у Монумента славы войск РХБ защиты. Затем состоялось выступление оркестра Военной академии и солистки Костромской государственной филармонии.

В завершении праздничных мероприятий личным составом Военной академии была организована посадка деревьев в ознаменование выпуска 2021 года и установка памятных табличек с фамилиями выпускников, окончивших академию с золотой медалью в период с 1932 по 2021 годы. Завершилось мероприятие посещением музея Военной академии.

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