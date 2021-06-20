Православные христиане отмечают Троицу

Один из своих главных праздников - День Святой Троицы - отмечает православная церковь в воскресенье, 20 июня. Согласно вероучению, в этот день миру явился Святой Дух - третья ипостась Бога.

День Святой Троицы православные отмечают на 50-й день после Пасхи. Святой Дух сошел на апостолов в 50-й день после воскресения Иисуса Христа - это событие описано в Деяниях святых апостолов.

С праздником Троицы у православных связано множество обрядов. Храмы в этот день украшают цветами и березовыми ветками. Священники же меняют цвет своего одеяния на зеленый в знак животворения и вечной жизни. Цветы, отстоявшие службу в День Святой Троицы, принято бережно хранить - вплоть до следующего праздника.

После праздничной службы в старину было принято общаться между собой и гулять - уходить в леса и поля, к речке. Работать в этот день считалось грехом. Существовала также народная традиция плести венки из трав и цветов, их затем пускали по реке, как на Ивана Купалу.