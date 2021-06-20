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Эксперт рассказал, как магазины заставляют покупать ненужные вещи

Анна Касаткина
03:01 20.06.2021
Экономист Михаил Беляев посоветовал не доверять до конца акциям продавцов.
Эксперт рассказал, как магазины заставляют покупать ненужные вещи
© Фото: flickr
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Сильно завышение цены на товар, точно так же как и ее радикальное снижение, являются психологическими уловками магазинов, склоняющими клиента к покупке. О самых популярных приемах продавцов и о том, как не попасться на манипуляции, в интервью радио Sputnik рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По его словам, супермаркеты и крупные магазины часто выставляют товары, которые пользуется спросом, по максимально возможной цене. Целью этого приема является психологическая подготовка покупателя к виду этого товара и стимулирование желания его приобрести.

«И тут наступает счастливый момент, когда цену снижают. Тогда у человека срабатывает спусковой крючок - он давно хотел это купить, но было дороговато, а сейчас цены сбросили, и самое время покупать», - рассказал Беляев.

Экономист отметил, что перед праздниками цены специально завышают, чтобы потом вернуть стоимость на прежний уровень под яркой рекламой скидок 25-30%.

Беляев также посоветовал не доверять акциям, которые предлагают купить товар и получить подарок. По его словам, покупатель в любом случае частично платит за якобы бесплатную вещь. Кроме того, зачастую это оказывается что-то неликвидное, что по отдельности продать практически невозможно, пояснил эксперт.

Увидев радикальное снижение цены, стоит внимательнее присмотреться к товару, особенно если это продукты питания .

«Это может быть так называемый дестокаж, когда уже предельные сроки хранения подошли и держать товар на полке не имеют права, а это означает убытки для магазина», - объяснил Беляев.

Самый верный способ не попадаться на уловки магазина - это прислушаться к себе, рассказал эксперт. Нужно хорошо подумать, нужен ли вам этот товар и нужен ли именно по этой цене, заключил Беляев.

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