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Зенитчики ЦВО впервые поразили радиоуправляемые мишени «Банкет» на учениях под Оренбургом

Анна Берестовая
23:41 20.06.2021
Радиоуправляемые мишени самолетного типа «Банкет» были впервые поражены Зенитчиками ЦВО в рамках учений в Оренбургской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны ЦВО на учениях под Оренбургом впервые поразили радиоуправляемые мишени самолетного типа 9Ф875 «Банкет». Воздушные цели были уничтожены на дистанциях до 2000 метров.

© Минобороны РФ

По замыслу учений, зенитчиками были обнаружены группы малоразмерных беспилотников условного противника, которые планировали атаковать важные объекты региона. В соответствии с решением командования по тревоге были подняты расчеты ПВО, которые ведут борьбу с беспилотниками. Против беспилотной авиации противника зенитчики применили ПЗРК «Игла».

© Минобороны РФ

Мишенный комплекс 9Ф875 «Банкет» предназначен для запусков радиоуправляемых скоростных мишеней, имитирующих характеристики современных средств воздушного нападения. В состав комплекса входят наземный пункт управления мишенями, пусковая установка и радиоуправляемые мишени.

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