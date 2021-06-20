Армия Зенитчики ЦВО впервые поразили радиоуправляемые мишени «Банкет» на учениях под Оренбургом Анна Берестовая Радиоуправляемые мишени самолетного типа «Банкет» были впервые поражены Зенитчиками ЦВО в рамках учений в Оренбургской области. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны ЦВО на учениях под Оренбургом впервые поразили радиоуправляемые мишени самолетного типа 9Ф875 «Банкет». Воздушные цели были уничтожены на дистанциях до 2000 метров. © Минобороны РФ По замыслу учений, зенитчиками были обнаружены группы малоразмерных беспилотников условного противника, которые планировали атаковать важные объекты региона. В соответствии с решением командования по тревоге были подняты расчеты ПВО, которые ведут борьбу с беспилотниками. Против беспилотной авиации противника зенитчики применили ПЗРК «Игла». © Минобороны РФ Мишенный комплекс 9Ф875 «Банкет» предназначен для запусков радиоуправляемых скоростных мишеней, имитирующих характеристики современных средств воздушного нападения. В состав комплекса входят наземный пункт управления мишенями, пусковая установка и радиоуправляемые мишени. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика