Зенитчики ЦВО впервые поразили радиоуправляемые мишени «Банкет» на учениях под Оренбургом
Радиоуправляемые мишени самолетного типа «Банкет» были впервые поражены Зенитчиками ЦВО в рамках учений в Оренбургской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны ЦВО на учениях под Оренбургом впервые поразили радиоуправляемые мишени самолетного типа 9Ф875 «Банкет». Воздушные цели были уничтожены на дистанциях до 2000 метров.
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