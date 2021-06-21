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С воинскими почестями: в Московской области перезахоронили останки красноармейцев, погибших в битве за Москву

Олеся Степакова
02:20 21.06.2021
За 2020-2021 год в Можайском городском округе поисковиками было найдено 136 бойца Красной армии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сегодня в деревне Мокрое Московской области состоялась церемония перезахоронения останков 136 советских солдат, погибших в 1941-1942 годах в битве за Москву.

Останки погибших перезахоронили с воинскими почестями. На траурном митинге присутствовали представители Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, представители государственных и исполнительных органов власти, духовенства, участники поисковых организаций, военнослужащие воинских частей, ветераны и родственники погибших воинов, прибывшие из различных регионов России, а также из Казахстана и Эстонской Республики.

За 2020-2021 год в Можайском городском округе поисковиками было найдено 136 бойца Красной армии. По архивным изысканиям и экспертизе смертных медальонов установлено 82 имени и найдены родственники 14 красноармейцев.

В ходе поисковых работ общественными поисковыми организациями в 2020 году были найдены и захоронены на мемориалах с воинскими почестями останки 17 250 погибших воинов, установлено 1 089 имен, прочитано 350 солдатских смертных медальонов.

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