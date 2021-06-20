Врач предупредила об опасной «новой тактике» коронавируса

Коронавирус стал действовать более агрессивно и непредсказуемо. О новой «тактике» болезни рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская.

По словам врача, изменения в крови зараженного человека могут произойти буквально за считанные часы с «невероятной скоростью». Резко растущее количество тромбоцитов может привести к инфаркту.

«Отслеживаем их показатели и видим, с какой невероятной скоростью происходит изменение крови буквально за часы. Количество тромбоцитов увеличивается в геометрической прогрессии, у человека моментально возникает тромбоз сосудов. И сразу происходит инфаркт», - рассказала Малиновская в беседе с МК.

Таким образом, врачам приходится быстро менять схему лечения, чтобы противостоять смертельной тактике вируса. Вместе с тем Малиновская подчеркнула, что вакцины эффективны и против новых штаммов коронавируса, в том числе против распространившегося по Москве «индийского» штамма. Врач сравнила изменившийся коронавирус с преступником, который изменил внешность с помощью пластической операции, однако отпечатки пальцев остались прежними.