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Тренер сборной Дании озвучил план на игру с Россией на Евро-2020

Иван Линдеманн
19:41 20.06.2021
Наставник команды отметил что его подопечным надо доработать несколько моментов в игре.
Тренер сборной Дании озвучил план на игру с Россией на Евро-2020
© Фото: pixabay
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Главный тренер команды Дании по футболу Каспер Юльманн озвучил свой план на игру завершающего тура группового этапа Евро-2020 с Россией. Наставник команды отметил, что его подопечным надо доработать несколько моментов в игре.

По словам Юльманна, главной задачей его команды является повторение того, что сборная показала в игре с Бельгией.

«Все ждут матча с Россией. У нас есть чёткое представление о том, что нас ждёт. Россия играла по разным схемам последние 15 матчей, и это одна из команд, которые сложнее всего понять», - цитирует «Чемпионат» слова тренера сборной Дании.

Сборная России сыграет против Дании 21 июня, в 22:00 по московскому времени. Для выхода в плей-офф подопечным Станислава Черчесова в игре с Данией необходимо получить хотя бы ничью. Датчане находятся на последнем месте в группе, Россия занимает вторую строчку с двумя очками.

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