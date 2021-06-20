Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена

Итоги саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве – самая обсуждаемая тема на украинских ток-шоу. Оно и понятно, ведь в Киеве этой встречи и ждали, и боялись. Как оказалось, не зря – итоги саммита для команды Зеленского неутешительные.

«Друзья, а нас давно слили. Нас слили по всем направлениям Зеленский уже потихонечку начинает понимать и у него – истерика. Одно понятно - Зеленский теряет поддержку в Европе, теряет поддержку в Соединенных Штатах», – рассказал Евгений Мураев.

Новости из Женевы ударили холодным душем сразу по всем фронтам, еще до саммита. Это резкая перемена позиции Вашингтона по «Северному потоку - 2». И если в марте США требовали остановки строительства, то в конце мая отказались вводить санкции против компании оператора Nord Stream 2. Стоит ли удивляться, что отношения с Германией и Россией для США оказались куда важнее, чем Украина. Да и сама Незалежная, вопреки ожиданиям Киева, не стала темой номер один.

«Конечно, паника в рядах ура-патриотов, потому что украинский вопрос не стоял во главе всех тем», – отметил украинский журналист Юрий Молчанов.

Незадолго до саммита Зеленский, то ли от отчаяния, то ли идя ва-банк, решил показать зубы западным хозяевам. Чтобы вернуть проект «Украина – Антироссия» в международную повестку, он дал интервью сразу трем крупнейшим в мировым информагентствам – France-Presse, Reuters и Associated Press, – где фактически предъявил ультиматум Европе и России. Зеленский обижен и уже грозит кулаком Вашингтону и Европе и обещает, что будет бороться против запуска «Северного потока - 2».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пошел дальше и придумал, как Украине извлечь выгоду из российско-европейского газового проекта. Он предложил обменять «Северной поток - 2» на Крым и Донбасс.

«Не надо все упрощать до 3 миллиардов долларов за транзит, хотя это очень большие деньги. Мы говорим: если вы убираете один рычаг сдерживания России, тогда дайте нам альтернативу, дайте гарантию безопасности, в той или иной форме. Выведение российских войск с Донбасса, к примеру, деоккупация – это тоже есть своеобразная гарантия безопасности», – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Только вот искусства ведения переговоров «по-украински» главного дипломата страны на Украине, явно не оценили.

«Каждое его выступление непременно порождает еще больший конфликт по отношению к тому или другому государству. Украина должна приземлиться на землю прекратить эти завывания», – рассказал президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

На саммите в Женеве случилось то, чего так боялись в Киеве: президенты России и США обсудили Украину в отсутствие самой Украины. Хотя глава украинского МИД еще за сутки до саммита заявил, что Киев любые договоренности, принятые в таком формате признавать не собирается. Но ультиматумы из Киева никому не были интересны, и на встрече говорили про важность выполнения Минских соглашений. Хотя в самой Незалежной уже не знают, как бы отбиться от неудобных договоренностей или, хотя бы изменить их в свою пользу.

«Мы их не денонсируем, с Минскими соглашениями нужно работать, других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, который есть, мы не можем. Мы за то, чтобы прекратилась война, мы за то, чтобы договариваться», – заявил секретарь совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов.

Но президенты России и США недвусмысленно дают понять – только Минск. Эксперты уверены, что Украине больше не отвертеться от выполнения Минских соглашений.

Считали политологи в Киеве и еще один сигнал из Женевы – ответ Владимира Путина на вопрос про перспективы Украины в НАТО.

«Слышали, как Путин сказал - так небрежно: НАТО – вообще, не вопрос», – сказал украинский политик, лидер партии «Наши» Евгений Мураев.

В Вашингтоне переходить четко обозначенные Москвой красные линии и обострять отношения пока не спешат, а потому, перспективы членства в альянсе для Украине покрыты мраком. На прошедшем в начале недели саммите НАТО, куда Украину, кстати, не позвали, было принято коммюнике, где вроде бы подтвердили, что Киев получит план действий по членству в Североатлантическом альянсе. Только вот когда - не известно. Но Зеленский, несмотря на явное отсутствие перспектив, сдаваться не намерен, и в каждом интервью даже не просит, а требует принять в НАТО Незалежную.

«Я считаю, что Украина достойна большего. Это не из жадности, просто я уверен, что мы действительно заслуживаем того, чтобы состоять в НАТО. И нас должны приглашать. Мы не будем бегать и кричать, вешать плакаты и через средства массовой информации умолять: дайте сфотографироваться с президентом США или хоть с кем-то. У нас другая политика», – заявил Зеленский.

Зеленский обижен на весь европейский и американский свет: Германия оружия не дает, НАТО не спешит распахивать свои двери и предоставлять план действий по членству в альянсе, а Вашингтону, вообще, давно пора от слов переходить к делу, и раскошеливаться на украинские нужды. Начать помогать Украине долларами или хотя бы инвестициями, а советник главы офиса президента Алексей Арестович уже все подсчитал – для полного счастья Незалежной не хватает всего 40 миллиардов долларов.

«Если бы Байден, Америка решила, что Украина должна победить Путина прямо сейчас, что бы сделала Америка? Что, ей сложно дать нам 40 миллиардов долларов на перевооружение и на резкое повышение нашей боеспособности Вооруженных сил, чтобы мы вымели Российскую Федерацию просто, в прямом боестолкновении из Донбасса?», – рассказал Арестович.

Вернуть внимание мирового сообщества к украинским проблемам –первоочередная задача для Зеленского, а заодно, показать всем –он полностью открыт к общению. И вот уже украинский лидер обращается к российскому президенту, причем, для этого он даже перешел на русский. Видимо, чтобы показать, что проблемы русского языка на Украине не существует. Только вот смена языка на общую риторику никак не повлияла. Зеленский продолжает обвинять Москву во всех грехах и при этом не скрывает, что все еще грезит личной встречей с российским лидером. Но Кремль ясно дал понять – встреча ради встречи Москве не нужна. Весь этот ворох проблем и обид Зеленский пытается донести до европейских читателей через их СМИ, параллельно стараясь показать свою значимость и принципиальность. Только методы он использует сомнительные.

«Для того, чтобы твою зубастость признали, зубастость и неотесанность дипломатическая – это, как говорят в Одессе, – “две большие разницы”. Пока это в виде дипломатической неотесанности. Ну то есть, нам все должны, шо такое? Господин Байден, мы-таки в НАТО или нет? Нам говорят – нет. Скажите мне, а где здесь зубастость? Это абсолютно отсутствие прогнозирования, просчета», – отметил украинский политолог Дмитрий Спивак.

Впрочем, одна радостная для Украины новость все-таки прозвучала на саммите в Женеве. Джо Байден подтвердил встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне в конце июля. Только, с чем туда приедет украинский президент? Может, с новым смартфоном, чтобы делать красивые селфи?

«Что будет говорить Байден, я, приблизительно, понимаю, но я пока абсолютно не представляю, а с какой позицией туда едет президент Украины. Если он туда едет просто показать украинцам: ну как, видели! А меня приняли! Вы вообще видели - я в Белом доме был. Если мы так едем - это бессмысленное занятие», – подчеркнул Спивак.

Пока Зеленский сидит на чемоданах и ждет рейса на Вашингтон, журналисты закрытых им телеканалов «112 Украина», Newsone и Zik митингуют под окнами представительства ООН в Киеве, чтобы привлечь внимание к проблеме несвободы слова на Украине.

В Раде же снова дерутся и не стесняются в выражениях. А в центре Киева под звуки военного оркестра президентского полка хоронят участника дивизии СС «Галичина» Ореста Васкула. Он поступил на службу в дивизию «Галичина» добровольцем в 1943 году и воевал на стороне фашистов. Хоронят бывшего эсэсовца как героя, со всеми почестями, – солдаты почетного караула президентского полка Украины накрывают гроб государственным флагом. В общем, какая страна, такие и герои.