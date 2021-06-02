Армия В Нижнем Новгороде разведчики танковой армии ЗВО в День защиты детей организовали показательные выступления Роман Захаров Военнослужащие разыграли для гостей эпизоды по проведению засады, налета, боя с применением беспилотников. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Разведчики гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Нижегородской области, в рамках празднования Дня защиты детей организовали показательные выступления. Военные разведчики соединения разыграли для гостей эпизоды по проведению засады, налета, боя с применением беспилотных летательных комплексов, средств имитации. Также военнослужащие совместно с подразделением МЧС РФ по Нижнему Новгороду продемонстрировали экипировку и снаряжение современного бойца, вооружение и военную технику, и комплексы связи разведки. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Завершились праздничные мероприятия показательными одиночными и групповыми выступлениями военнослужащих, военизированной эстафетой, угощением гостей солдатской кашей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика