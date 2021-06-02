В Нижнем Новгороде разведчики танковой армии ЗВО в День защиты детей организовали показательные выступления
Военнослужащие разыграли для гостей эпизоды по проведению засады, налета, боя с применением беспилотников.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Разведчики гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Нижегородской области, в рамках празднования Дня защиты детей организовали показательные выступления. Военные разведчики соединения разыграли для гостей эпизоды по проведению засады, налета, боя с применением беспилотных летательных комплексов, средств имитации.
Также военнослужащие совместно с подразделением МЧС РФ по Нижнему Новгороду продемонстрировали экипировку и снаряжение современного бойца, вооружение и военную технику, и комплексы связи разведки.
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