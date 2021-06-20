В Нижнем Новгороде заметили древнерусскую ладью «Змей Горыныч»

Участники международной научно-исследовательской экспедиции «Путь Рюрика» на ладье «Змей Горыныч» приплыли в Нижний Новгород. Экспедиция по историческому маршруту стартовала в начале мая 2019 года в Тольятти.

Участники экспедиции посетили 15 регионов России, около 10 стран Скандинавии и Прибалтики, повторив исторический маршрут переселения варягов в Старую Ладогу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Змей Горыныч» также прославился в Интернете, «напугав» финских пограничников. Инцидент произошел в июне 2019 года, когда финские пограничники зафиксировали в тумане странный объект, который береговая охрана в Facebook назвала «трехголовым монстром». Выяснив, что это российская ладья с экипажем из семи человек, пограничники назвали случай «забавным».

Сейчас ладья возвращается из Калининграда в Самару. По дороге «Змей Горыныч» останавливается в разных городах и местные жители имеют возможность пообщаться с командой.

«Змей Горыныч» сделан в стиле ладей IX века. Шестнадцатиметровый корпус выполнен из карельской сосны, а для увеличения скорости на ладье есть двигатель.