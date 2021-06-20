Ансамбль песни и пляски ЮВО выступил с концертом для российских моряков базы Тартус

Ансамбль песни и пляски Южного военного округа любит удивлять. Репертуар у него самый разнообразный. Коллектив прилетел из Ростова-на-Дону в Сирию и первым делом поздравил врачей с Днем медицинского работника.

«Первую песню я записал, чтобы по приезду в Россию скачать и слушать. Здесь слышишь песни редко, и любая песня кажется яркой и красивой. Выделилось из общей группы - «Небо славян». В первую очередь, дрожь по коже, когда слушаю такие патриотические песни. И, конечно, хочется домой, как всегда», - делится эмоциями от концерта начальник хирургического отделения медицинского отряда специального назначения Ислам Яхшибаев.

Русский рок, казачьи песни, и еще много чего. Репертуар у коллектива богатый. Это их десятая командировка в Сирию. И, конечно, моряки базы Тартус этих музыкантов знают хорошо.

«Когда звучит русская речь, когда звучит песня русская, мы видим как отогреваются сердца ребят, которые приходят в начале зажатыми. А потом вторая, пятая песня. Они уже начинают улыбаться, смеяться с нами, значит, мы достали до маленького их сердечка», - говорит руководитель ансамбля песни и пляски Южного военного округа Игорь Марченко.

Военные отмечают, что такие моменты очень хорошо скрашивают службу.

«Мы вдали от дома, вдали от родины, от семей. Тем более, коллектив из Ростова-на-Дону. У меня мама живет в Таганроге. Поэтому частичку родной земли они мне привезли. Хотелось бы почаще таких концертов. Они хорошо греют душу и приближают тот срок, когда мы вернемся домой», - поясняет военнослужащий Захар Глушаков.

Артисты же, в свою очередь, признаются, что публика для них здесь - самая благодарная.