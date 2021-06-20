Армия «Верный друг»: в Подмосковье стартовал Всеармейский этап международного кинологического конкурса Анна Назайкина Победители соревнований будут представлять Вооруженные силы РФ на «АрМИ-2021». © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Учебном центре служебного собаководства ВС РФ в Московской области состоялось торжественное открытие Всеармейского этапа международного кинологического конкурса «Верный друг-2021». В этапе конкурса принимают участие 11 мужских и 7 женских команд кинологов, представляющих виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации, органы военного управления Минобороны России. В конкурсе приняли участие более 90 кинологических расчетов со служебными собаками, которые представлены тремя основными породами - немецкая, восточно-европейская овчарка и бельгийская овчарка малинуа. «Со словами поздравления и приветственным словом к командам-участникам выступил главный судья конкурса – начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Владимир Головачев, который пожелал всем удачи в конкурентной борьбе за победу в конкурсе», - говорится в сообщении Минобороны РФ. На полосе спецподготовки были продемонстрированы показательные выступления по курсу дрессировки служебных собак. Победители соревнований будут в августе представлять ВС России на Армейских международных играх «АрМИ-2021». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика