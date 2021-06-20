«Верный друг»: в Подмосковье стартовал Всеармейский этап международного кинологического конкурса
В Учебном центре служебного собаководства ВС РФ в Московской области состоялось торжественное открытие Всеармейского этапа международного кинологического конкурса «Верный друг-2021».
В этапе конкурса принимают участие 11 мужских и 7 женских команд кинологов, представляющих виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации, органы военного управления Минобороны России.
В конкурсе приняли участие более 90 кинологических расчетов со служебными собаками, которые представлены тремя основными породами - немецкая, восточно-европейская овчарка и бельгийская овчарка малинуа.
«Со словами поздравления и приветственным словом к командам-участникам выступил главный судья конкурса – начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Владимир Головачев, который пожелал всем удачи в конкурентной борьбе за победу в конкурсе», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
На полосе спецподготовки были продемонстрированы показательные выступления по курсу дрессировки служебных собак. Победители соревнований будут в августе представлять ВС России на Армейских международных играх «АрМИ-2021».