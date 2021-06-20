Восемь пострадавших: пикап протаранил участников велогонки в США

В результате наезда пикапа на группу велосипедистов в штате Аризона восемь человек получили травмы. Об этом сообщил местный телеканал ABC15 со ссылкой на полицию.

Уточняется, что авто сбило несколько человек, участвовавших в велогонке. После инцидента водитель скрылся с места происшествия. Также подчеркивается, что во время погони полиция выстрелила в злоумышленника. Состояние мужчины оценивается как критическое.

Шестеро велосипедистов были доставлены в больницу. Четверо из них находятся в критическом состоянии. Двое велосипедистов самостоятельно обратились в больницу.