Специалисты военно-медицинской службы ВС РФ отмечают День медицинского работника

Специалисты военно-медицинской службы сегодня празднуют День медицинского работника. Сегодня на страже здоровья военнослужащих и их семей стоят более 110 тысяч высококвалифицированных медиков.

Каждый год в военных госпиталях получают стационарное лечение около 850 тысяч пациентов. За год обслуживается более 15 миллионов амбулаторных посещений. В медслужбе ВС РФ состоит 140 военных госпиталей, 240 военных поликлиник и 51 военный санаторий, в которых развернуто более 52 тысяч койко-мест.

В Вооруженных Силах создана система санитарно-авиационной эвакуации, в рамках которой военнослужащие с наиболее тяжелыми и клинически сложными заболеваниями в кратчайшие сроки транспортируются в специализированные центры военных госпиталей силами военно-транспортной авиации ВСК России. Для этого в центральных и окружных госпиталях сформированы и постоянно дежурят врачебные бригады из наиболее опытных специалистов. Для проведения во время эвакуации реанимационных мероприятий в военных госпиталях в непосредственной близости от военных аэродромов находятся 42 специализированных медицинских модуля. Эвакуацию обеспечивают более 800 реанимобилей, 18 вертолетов и 9 самолетов с медицинскими модулями.

Применение телемедицинских технологий также является одним им из способов повышения доступности медицинской помощи. Сегодня системой телемедицинских консультаций обеспечены 49 военно-медицинских организаций и медицинских подразделений воинских частей. При этом в первоочередном порядке были оснащены медицинские отряды и воинские части, дислоцированные на островах Врангеля, Франца-Иосифа, в Арктике, на Дальнем Востоке и в других отдаленных и труднодоступных регионах, а также в Сирии.

С целью дальнейшего повышения качества медицинского обеспечения в 2021 году планируется увеличить количество военнослужащих, имеющих возможность получить дистанционную консультацию до 400 тысяч, а также до 1,5 тысяч довести количество телемедицинских консультаций.

На базе Многопрофильной клиники в Санкт-Петербурге создана уникальная структура – Центр координации медицинского обеспечения. Специалистами Центра в круглосуточном режиме осуществляется мониторинг медицинского обеспечения Вооруженных Сил, в том числе контроль за состоянием пациентов в тяжелом состоянии, осуществление санитарно-авиационных эвакуаций и организация проведения телемедицинских консультаций.

Во время пандемии коронавирусной инфекцией Центром координации организовано проведение более 30 международных тематических видеоконференций, в которых приняли участие военно-медицинские специалисты оборонных ведомств и представители органов здравоохранения более 15 стран, в том числе Армении, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Франции, а также представители ассоциации государств Юго-Восточной Азии ASEAN.