Буксир всех стихий: военные инженеры рассказали о возможностях катера БМК-МО

Серия катеров БМК-МО для буксировки понтонов инженерных войск является уникальной за счет наличия водометных двигателей, заявил в эфире программы «Военная приемка» командир понтонного батальона понтонно-мостовой бригады инженерных войск ВС РФ Алексей Ратный.

«Это катер БМК-МО - одна из последних разработок. Он принципиально отличается от предыдущих модификаций тем, что у него находятся водометные движители вместо обыкновенных винтов, что позволяет достаточно маневренно управлять в ходе выполнения задач паромом и непосредственно отдельно катером», - рассказал представитель инженерных войск.

Водометные двигатели обеспечивают буксирам БМК-МО маневренность, скорость и высокую проходимость. Причем, эти катера могут даже частично заходить на землю.

«Водометный двигатель позволяет выходить на мелководье, садиться. То есть, до середины, катер может выходить полностью на сушу, и потом таким же образом спокойно оттуда возвращаться», - объяснил командир понтонного батальона.

Также Алексей Ратный отметил, что на катерах данной серии созданы комфортные условия для экипажа, а двигатели мощностью в 600 лошадиных сил позволяют набирать высокую скорость.

«Фишка этого катера - комфортные условия, даже есть место для отдыха катериста, также ставка катера сделана на мощность двигателя. Стоит двигатель в 600 лошадиных сил, что позволяет набирать достаточно хорошую скорость, до 16 - 17 километров в час», - заявил военнослужащий.

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