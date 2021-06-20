Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

Буксир всех стихий: военные инженеры рассказали о возможностях катера БМК-МО

Владимир Расходчиков
13:33 20.06.2021
Участники экспедиции «Сплав Памяти» рассказали об уникальных катерах, которые помогают им управлять понтонами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Серия катеров БМК-МО для буксировки понтонов инженерных войск является уникальной за счет наличия водометных двигателей, заявил в эфире программы «Военная приемка» командир понтонного батальона понтонно-мостовой бригады инженерных войск ВС РФ Алексей Ратный.

«Это катер БМК-МО - одна из последних разработок. Он принципиально отличается от предыдущих модификаций тем, что у него находятся водометные движители вместо обыкновенных винтов, что позволяет достаточно маневренно управлять в ходе выполнения задач паромом и непосредственно отдельно катером», - рассказал представитель инженерных войск.

Водометные двигатели обеспечивают буксирам БМК-МО маневренность, скорость и высокую проходимость. Причем, эти катера могут даже частично заходить на землю. 

«Водометный двигатель позволяет выходить на мелководье, садиться. То есть, до середины, катер может выходить полностью на сушу, и потом таким же образом спокойно оттуда возвращаться», - объяснил командир понтонного батальона. 

Также Алексей Ратный отметил, что на катерах данной серии созданы комфортные условия для экипажа, а двигатели мощностью в 600 лошадиных сил позволяют набирать высокую скорость.

«Фишка этого катера - комфортные условия, даже есть место для отдыха катериста, также ставка катера сделана на мощность двигателя. Стоит двигатель в 600 лошадиных сил, что позволяет набирать достаточно хорошую скорость, до 16 - 17 километров в час», - заявил военнослужащий. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Понтоны. Переправы. Рекорды» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. Съемочная группа провела неделю на воде с военными инженерами и расскажет, почему русские понтоны – лучшие в мире, как из них строят километровые переправы, кем были изобретены современные средства наведения мостов и как эту идею у нас украли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:26 Армия
Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов выразил уверенность в конструктивном диалоге с США
10:34 Вопросы истории
Видео
В НАТО извинились: как у СССР был украден секрет быстрого развертывания понтонов
10:36 В стране и мире
Видео
«Приехали и помогают»: житель Керчи рассказал, как моряки ЧФ спасают подтопленный город
09:09 В стране и мире
Посол РФ Антонов раскрыл свои планы после возвращения в США
23:00 В стране и мире
В Минтруде разъяснили, в каких случаях можно отстранить от работы за отказ в вакцинации
Популярное
Видео
«Извиняйся на коленях»: полиция проверяет случай унижения ребенка женщиной в Красноярске
Ученые перечислили признаки «алкогольного Альцгеймера»
Видео
Пловец из ГДР: новосибирский тренер рассказал о юношестве лидера Rammstein
Сборная России по футболу опубликовала видео в поддержку певицы МакSим
Видео
Клуб Gazgolder могут закрыть из-за антиковидных нарушений
Видео
Реки на улицах и эвакуация крокодилов: что происходит в Ялте после обрушившегося на город ливня
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.