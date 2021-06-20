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Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ поздравил военных врачей с Днем медицинского работника

Роман Захаров
13:16 20.06.2021
Госпиталь им. Бурденко отметил 315-летие в День медицинского работника.
Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ поздравил военных врачей с Днем медицинского работника
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин поздравил военных врачей с Днем медицинского работника.

«Сегодня в Вооруженных Силах РФ создана развитая сеть медицинских организаций, оказывающих самый широкий спектр медицинских услуг. В настоящее время на страже здоровья военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей стоят более 110 тысяч медицинских специалистов Вооруженных Сил РФ. Ежегодно в военных госпиталях получают стационарное лечение свыше 850 тысяч пациентов, обслуживается более 15 миллионов амбулаторных посещений», - сказал военачальник.

Тришкин напомнил, что в медицинской службе Вооруженных Сил РФ состоит 140 военных госпиталей, 240 военных поликлиник и 51 военный санаторий, в которых развернуто более 52 тысяч койко-мест. По его словам, благодаря проводимой работе удалось значительно повысить доступность медицинской помощи для военнослужащих и на сегодняшний день в субъектах страны для оказания специализированной медицинской помощи развернуто более 40 тысяч койко-мест.

«За последние годы в 2,5 раза увеличен объем проведения в военных госпиталях новых сложных и уникальных методов лечения. В два раза возросло количество учреждений, оказывающих высокотехнологичную помощь. На сегодняшний день высокотехнологичное оперативное лечение в военно-медицинских организациях получают ежегодно более 15,5 тысяч пациентов по 125 видам помощи. В Вооруженных Силах РФ сформирована система санитарно-авиационной эвакуации, в рамках которой военнослужащие с наиболее тяжелыми и клинически сложными заболеваниями в кратчайшие сроки транспортируются в специализированные центры военных госпиталей силами военно-транспортной авиации ВСК России. Для этого в центральных и окружных госпиталях сформированы и постоянно дежурят врачебные бригады из наиболее опытных специалистов. А для проведения во время эвакуации реанимационных мероприятий в военных госпиталях в непосредственной близости от военных аэродромов находятся 42 специализированных медицинских модуля», - подчеркнул Тришкин.

Он сообщил, что своевременную эвакуацию раненных и заболевших военнослужащих обеспечивают находящиеся в постоянной готовности более 800 реанимобилей, 18 вертолетов и 9 самолетов с медицинскими модулями. Применения телемедицинских технологий также является одним из способов повышения доступности медицинской помощи.

Сегодня, утверждает военачальник, системой телемедицинских консультаций обеспечены 49 военно-медицинских организаций и медицинских подразделений воинских частей. При этом в первоочередном порядке были оснащены медицинские отряды и воинские части, дислоцированные на островах Врангеля, Франца-Иосифа, в Арктики, на Дальнем Востоке и в других отдаленных и труднодоступных регионах, а также в Сирийской Арабской Республике.

«С целью дальнейшего повышения качества медицинского обеспечения в 2021 году планируется увеличить количество военнослужащих, имеющих возможность получить дистанционную консультацию, до 400 тысяч, а также до 1,5 тысяч довести количество телемедицинских консультаций. На базе Многопрофильной клиники в Санкт-Петербурге создана уникальная структура - Центр координации медицинского обеспечения. Специалистами Центра в круглосуточном режиме осуществляется мониторинг медицинского обеспечения Вооруженных Сил, в том числе контроль за состоянием пациентов в тяжелом состоянии, осуществление санитарно-авиационных эвакуаций и организация проведения телемедицинских консультаций. Кроме того, во время пандемии коронавирусной инфекцией Центром координации организовано проведение более 30 международных тематических видеоконференций, в которых приняли участие военно-медицинские специалисты оборонных ведомств и представители органов здравоохранения более 15 стран, в том числе Армении, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Франции, а также представители ассоциации государств Юго-Восточной Азии ASEAN (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Тайланд, Филиппины). На конференциях обсуждались вопросы защиты медицинского персонала, новых методов специфической диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, а также тактика ведения пациентов с тяжелыми осложнениями», - объяснил руководитель Главного военно-медицинского управления Минобороны России.

Дмитрий Тришкин рассказал, что вместе с тем в Минобороны России активно развивается санаторно-курортный комплекс, решающий задачи по санаторно-курортному лечению, медицинской и медико-психологической реабилитации. За последние 10 лет количество военных здравниц увеличилось на 14% и составляет 51 учреждение, их номерной фонд увеличен на 9 тысяч мест. Сегодня численность граждан, ежегодно проходящих оздоровление, превышает 200 тысяч человек, что на 60 тысяч (45%) больше чем в 2010 году. За последние годы существенно обновлена лечебная база военных санаториев. Закуплено и введено в эксплуатацию порядка 2,5 тысяч единиц медицинского оборудования, в практику военных санаториев внедрено более 200 инновационных методик лечения.

Примечательно, что сегодня Главный военный клинический госпиталь Минобороны России им. Н.Н.Бурденко отметил 315-летие со дня образования. Торжественные мероприятия были проведены в День медицинского работника в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ в подмосковной Кубинке.

В торжествах приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин и начальник ГВКГ ии. Н.Н.Бурденко Денис Давыдов.

«Госпиталь им. Н.Н.Бурденко является одним из крупнейших многопрофильных лечебных центров страны, флагманом отечественной военной медицины. В его стенах преумножается бесценный опыт предшествующих поколений военных врачей, сохраняется высокий научный и практический потенциал. Также, от лица руководства Минобороны России хочу поздравить всех сотрудников военно-медицинской службы с профессиональным праздником - Днем медицинского работника, и выразить слова благодарности за Ваш самоотверженный труд и неоценимый вклад в спасение жизней и сохранение здоровья тысяч людей», - обратился замминистра обороны РФ Тимур Иванов к участникам торжества.

В ходе мероприятия лучшим сотрудникам госпиталя были вручены государственные и ведомственные награды, в том числе присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», грамота президента Российской Федерации, орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

Специалисты госпиталя имеют значительный опыт оказания специализированной медицинской помощи раненым и больным в военно-полевых условиях, располагают возможностями современного высокотехнологичного лечения больных и пострадавших в мирное время. Среди врачей госпиталя - 50 докторов и 195 кандидатов медицинских наук, 2 члена-корреспондента РАН, 17 профессоров, 11 доцентов, 89 заслуженных врачей РФ, 12 заслуженных работников здравоохранения РФ и 2 заслуженных деятеля науки РФ.

В госпитале развернуты специализированные лечебно-диагностические центры, профилированные по наиболее актуальным медицинским специальностям. Ежегодно в них получают лечение более 60 тысяч стационарных больных, выполняется 17 тысяч операций. Отличительной особенностью госпиталя является уникальная возможность оказания исчерпывающей высокоспециализированной медицинской помощи раненым и больным при различных травмах и заболеваниях, в том числе - проведение комплексного лечения больных с онкологической и гематологической патологией.

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