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В Ненецком автономном округе введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан

Ян Брацкий
12:05 20.06.2021
По состоянию на 19 июня в НАО зафиксировано 1150 заразившихся коронавирусом при населения региона около 44 тысяч жителей.
В Ненецком автономном округе введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Власти Ненецкого автономного округа (НАО) обязали вакцинировать от коронавируса 60 процентов определенной категории граждан. В первую очередь укол показан пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями, работникам сферы обслуживания, транспорта и ЖКХ, медикам, полицейским и педагогам.

«Принято решение об обязательной вакцинации не менее 60 процентов определенных категорий граждан. Все они подлежат обязательной вакцинации по календарю профилактических прививок, утвержденному приказом Минздрава. В их числе: люди 60 лет и старше, работники медицинских, образовательных организаций, сотрудники многофункциональных центров, организаций социального обслуживания, в том числе их постояльцы», - приводит ТАСС сообщение правительственной пресс-службы.

Особое внимание будет удалено пациентам с заболеваниями бронхо-легочной и сердечно-сосудистой системы. Также на прививку обязаны явиться волонтеры, призывники, вахтовики и военнослужащие. Студенты старше 18 лет тоже подлежат вакцинации.

Помимо этого, в НАО введены дополнительные меры: бесплатная ПЦР-диагностика для вернувшихся из санаториев и медучреждений. Работодателей призвали отправить 30 процентов своих сотрудников на удаленку. Привитые могут продолжать ходить на работу и ездить в командировки.

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