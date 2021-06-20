В Ненецком автономном округе введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан

Власти Ненецкого автономного округа (НАО) обязали вакцинировать от коронавируса 60 процентов определенной категории граждан. В первую очередь укол показан пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями, работникам сферы обслуживания, транспорта и ЖКХ, медикам, полицейским и педагогам.

«Принято решение об обязательной вакцинации не менее 60 процентов определенных категорий граждан. Все они подлежат обязательной вакцинации по календарю профилактических прививок, утвержденному приказом Минздрава. В их числе: люди 60 лет и старше, работники медицинских, образовательных организаций, сотрудники многофункциональных центров, организаций социального обслуживания, в том числе их постояльцы», - приводит ТАСС сообщение правительственной пресс-службы.

Особое внимание будет удалено пациентам с заболеваниями бронхо-легочной и сердечно-сосудистой системы. Также на прививку обязаны явиться волонтеры, призывники, вахтовики и военнослужащие. Студенты старше 18 лет тоже подлежат вакцинации.

Помимо этого, в НАО введены дополнительные меры: бесплатная ПЦР-диагностика для вернувшихся из санаториев и медучреждений. Работодателей призвали отправить 30 процентов своих сотрудников на удаленку. Привитые могут продолжать ходить на работу и ездить в командировки.