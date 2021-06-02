В Пензе определились лучшие в России военные оружейники по реактивным системам залпового огня

На полигоне «Константиновка» в Пензенской области наградили победителей второго этапа Всеармейского конкурса «Мастер-оружейник» и провели третий этап конкурса на звание лучших военных оружейников России по ремонту реактивных систем залпового огня.

Согласно положению конкурса, командам нужно было заменить 10 направляющих и колесо реактивной системы РСЗО «Град». За каждый упавший элемент, или недокрученную гайку к общему времени команд прибавлялось штрафное. После проведения ремонта боевых машин команды выполняли по 10 холостых выстрелов.

«По замыслу учений, вооружение получило повреждение, его необходимо эвакуировать вглубь тыла. Там военнослужащие находят неисправность, ремонтируют технику и проверяют ее боем. При эвакуации команда попадает в разные ситуации. Им необходимо преодолеть брод, разрушенный мост, возвышенности и другие препятствия. Все это надо выполнить с ювелирной точностью и без получения штрафного времени», - рассказал главный судья конкурса «Мастер-оружейник» Михаил Филатов.

По итогам соревнования первое место занял прошлогодний рекордсмен конкурса - команда Пензенского артиллерийского инженерного института. Но побить свой же рекорд в 11 минут 29 секунд, который был установлен на международном этапе конкурса, им так и не удалось. Команда показала итоговое время 12 минут 31 секунду. На втором месте со временем 14 минут 11 секунд расположилась команда Воздушно-десантных войск. Замкнула тройку сильнейших команда Центрального военного округа со временем 17 минут 09 секунд.

Всего в соревнованиях принимают участие восемь команд, которые представляют военные округа, Пензенский артинститут, Воздушно-десантные войска и Росгвардию. У конкурса пять этапов, победители определятся на комплексной эстафете ремонтных взводов, которая состоится четвертого июня.