В центре Екатеринбурга прошла церемония выпуска воспитанников суворовского военного училища

Торжественная церемония 73-го выпуска воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища состоялась в центре столицы Урала. Мероприятие, начавшееся в 10 часов утра, прошло на площади Советской Армии у мемориального комплекса «Черный тюльпан».

В церемонии приняли участие командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, главный инспектор ЦВО генерал-полковник Николай Ткачев, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Эккельман, генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, являющийся выпускником Свердловского суворовского военного училища 1983 года, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца, духовник училища Александр Сандырев, родители суворовцев и другие почетные гости.

В этом году училище, по праву считающееся одним из лучших довузовских образовательных учреждений не только в регионе, но и стране, выпустило 66 воспитанников. Тринадцать из них завершили учебу с золотой медалью, трое - с серебряной.

После вручения аттестатов об образовании участники церемонии возложили венки и цветы к мемориалу «Черный тюльпан» в память о подвиге военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

Мероприятие завершилось церемонией прощания выпускников со Знаменем училища.