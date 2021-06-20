«Извиняйся на коленях»: полиция проверяет случай унижения ребенка женщиной в Красноярске
В Красноярске сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений ребенку. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.
На видео женщина хватает за шею мальчика, который, как она утвреждает, обидел ее сына, и заставляет его встать на колени, чтобы извиниться. Он в страхе выполняет приказ. Далее в конфликт вмешиваются мужчины.
«13 июня в дежурную часть отдела полиции Ленинского района Красноярска поступило сообщение от матери мальчика о том, что неизвестная женщина причинила ее 9-летнему несовершеннолетнему сыну телесные повреждения. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели комплекс необходимых мероприятий и установили свидетелей происшествия и лицо причинившее ребенку физическую боль. Помимо этого было назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести причинённого вреда здоровью мальчика», - говорится в сообщении.
В данный момент правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.