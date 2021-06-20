Баллистические ракеты надо льдом: военные инженеры навели понтоны над зимней рекой

Программа «Военная приемка» показала зимние учения военных инженеров по наведению понтонного моста. Военнослужащие развернули секции понтонов прямо на льду, а затем, прямо по соседству с уже соединенным мостом, совершили точечные подрывы для придания переправе большей стабильности.

Вес конструкции понтонного моста составляет 148 тонн, при этом, несмотря на лед и холодную воду, она полностью выдерживает последующее прохождение по ней военной техники и даже тягачей с баллистическими ракетами на борту.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Понтоны. Переправы. Рекорды» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. Съемочная группа провела неделю на воде с военными инженерами и расскажет, почему русские понтоны – лучшие в мире, как из них строят километровые переправы, кем были изобретены современные средства наведения мостов и как эту идею у нас украли.