Огненные искры: кадры крупного пожара в жилом секторе Новосибирска

В Новосибирске 81 человека эвакуировали из-за возгорания расселенного барака в Октябрьском районе. Пожар произошел в ночь на воскресенье, 20 июня.

Сообщение о возгорании двухэтажного дома поступило спасателям в 1.04 по местному времени (21.04 мск). Горела крыша барака, огонь быстро распространялся, существовала угроза его перехода на соседние дома из-за сильного ветра.

«Из трех жилых домов эвакуировались 81 человек, из них 21 ребенок. Информация о пострадавших не поступала», - сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 2.20 (22.20 мск), угрозы перехода на соседние здания нет. На месте происшествия работают 72 человека и 20 единиц техники.