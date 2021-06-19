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Реки на улицах и эвакуация крокодилов: что происходит в Ялте после обрушившегося на город ливня

Виктория Косогляденко
09:06 19.06.2021
Минобороны РФ поможет населенному пункту в устранении последствий буйства стихии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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После потопа в Керчи ливни обрушились и на Ялту. В городе за стуки выпало столько осадков, сколько обычно бывает за три месяца. В результате - улицы, дворы и даже некоторые здания ушли под воду.

Горные потоки в городе еще долго не остановятся - пока на вершинах совсем не останется воды. На Ай-Петри за ночь выпало три месячных нормы осадков и теперь все это по склонам течет вниз, переполняя ялтинские реки.

Местная жительница Татьяна  Барабаш после потопа не смогла даже подойти к воротам собственного дома. Они оказались на разных берегах: горная речка, которая раньше просто текла рядом, теперь поменяла русло и проходит через дворы.

Ко многим домом пробраться невозможно - всюду вода. А людям приходится на крышах ждать эвакуации.

В водной ловушке оказались сразу несколько семей с маленькими детьми, и без помощи из этой пучины им не выбраться. Спасатели эвакуируют людей на руках, а сотрудники Ялтинского террариума спасают своих животных. Здание где содержались рептилии затоплено до потолка. Туда попасть невозможно. Крокодилов перевозят в Алуштинский аквариум.

Накануне в Ялте нескольких человек унесло в неизвестном направлении. Из грязевых потоков их потом вылавливали полицейские. В результате буйства стихии есть пострадавшие и даже погибший.

Где-то люди сами вручную расчищают завалы. Течение воды приносит много камней, из-за чего дворы оказываются заблокированными.

Работы по устранению последствий наводнения не останавливаются даже ночью. В помощь региону Минобороны России направит 200 человек.

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