В Москве заработают еще два обсерватора для больных COVID-19 в легкой форме

В Москвы откроют еще два обсерватора для инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Центры приступят к работе 20 и 25 июня и смогут принять инфицированных с легкой формой течения болезни, сообщила заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве на фоне осложнения эпидемиологической обстановки снова растет потребность в обсервационных центрах. У нас продолжали работать два обсерватора на базе филиала Московского городского центра реабилитации в Крылатских холмах и санатория имени Артема Сергеева. Мы уже открыли еще одно обсервационное пространство - на базе Комплексного реабилитационно-образовательного центра. Еще два учреждения возвращаются к работе 20 и 25 июня», - приводятся слова Раковой на сайте мэра и правительства Москвы.

Таким образом, считает она, в Москве будут работать пять центров, способных принять 600 взрослых пациентов и 50 детей. За время своей работы обсерваторы уже приняли 13 тысяч человек, напомнила Ракова.

«Их открытие позволит замедлить широкое распространение вируса и помочь взрослым и детям переболеть в комфортных условиях под наблюдением специалистов», - добавила заммэра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стремительно осложняется. По его словам, в городе наблюдается огромная динамика по COVID-19 - всего за несколько дней число инфицированных увеличилось на несколько тысяч человек. В связи с этим, Собянин принял решение о продлении ограничительных мер в столице.