Два горняка пострадали при обрушении шахты в Кузбассе

Два горняка пострадали в результате выброса метана и обрушения породы в шахте «Анжерская Южная» в Кузбассе. Об этом говорится в сообщении МЧС РФ.

По данным ведомства, в настоящий момент спасатели эвакуируют из шахты почти 140 человек. На месте ЧП работают оперативные группы гарнизона и территориального органа.

В феврале этого года сообщалось об обрушении горной породы в кузбасской шахте «Юбилейная». Тогда спасатели эвакуировали почти 100 человек.