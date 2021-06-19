Под огнем «противника»: мотострелки Северного флота научились оказывать медпомощь в боевых условиях

Мотострелки Северного флота впервые прошли курс тактической медицины. На полигоне под Мурманском бойцов обучили навыкам оказания экстренной помощи в экстремальных условиях. Работать пришлось под обстрелами условного противника, при этом необходимо было еще занять оборону.

Также военные преодолели полосу препятствий, включающую такие преграды, как бревна, завалы и колючую проволоку. Всю полосу прошли по-пластунски, что неимоверно тяжело физически.

Масштабные учения прошли и в Сирии, где свое мастерство демонстрировали уже профессиональные врачи. В преддверии Дня медицинского работника для них никаких послаблений не было. На севере САР еще достаточно неспокойных районов, а значит, их помощь может понадобиться в любой момент, в том числе и с оружием в руках.

Ни один гуманитарный конвой не выезжает без сопровождения «медицины» - так их называют сами военные. И очень часто их помощь бывает крайне необходима жителям разрушенных войной населенных пунктов.