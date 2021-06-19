В Краснодарском крае нашли новые останки на месте массового захоронения жертв фашистов

В Краснодарском крае, на территории Темрюкского района, поисковики нашли останки еще девяти человек на месте массового захоронения погибших от рук фашистов в годы оккупации. В период с 2004 по 2009 годы в этой местности было обнаружено захоронение 100 мирных граждан.

В рамках дела о геноциде народов СССР во время Великой Отечественной войны сотрудники СК РФ извлекут останки для их идентификации.

«В ходе поисковых работ обнаружены останки девяти человек, трое из которых, по предположительным данным, дети. Все они будут направлены на проведение судебно-медицинских и генетических экспертиз для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что в окрестностях деревни Вдицко Новгородской области было обнаружено массовое захоронение мирных граждан, убитых фашистами во время оккупации региона в годы ВОВ. Эксперты провели эксгумацию останков более 190 человек, включая детей. Следственный комитет начал архивную работу по выявлению обстоятельств преступлений нацистов в районе обнаруженного захоронения.