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В Китае зафиксировали случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

Олеся Степакова
09:08 01.06.2021
В настоящее время состояние больного оценивается как стабильное, в ближайшее время он может быть выписан из лечебного учреждения.
В Китае зафиксировали случай заражения человека птичьим гриппом H10N3
© Фото: Cheng Min, XinHua, Globallookpress
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В Китае зафиксировали случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Как отмечается, заболевшим оказался 41-летний житель провинции Цзянсу, у которого 23 апреля поднялась температура и начали проявляться другие симптомы. Уже через пять дней, 28 апреля, из-за ухудшения состояния мужчину госпитализировали в местную больницу. После проведения исследований проб, взятых у пациента из Цзянсу, был выявлен вирус H10N3.

Полный анализ показал, что геном вируса имеет птичье происхождение и не может «эффективно» заражать людей, говорится в сообщении. В настоящее время состояние больного оценивается как стабильное, в ближайшее время он может быть выписан из лечебного учреждения.

Ранее терапевт Людмила Лапа призвала не поддаваться панике из-за возможной мутации нового типа вируса птичьего гриппа A (H5N8), который в феврале был выявлен у нескольких россиян. Как объяснила доктор в беседе со «Звездой», наиболее вероятно, что генез нового типа вируса будет схож с уже ранее встречавшимися штаммами, по которым уже выработана тактика лечения. 

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