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Путин внес в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры защищать интересы России в иностранных органах и судах

Кирилл Кунецкий
09:46 01.06.2021
За Генпрокуратурой предлагается закрепить функции по обеспечению представительства и защиты интересов России в межгосударственных органах, иностранных и международных судах.
Путин внес в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры защищать интересы России в иностранных органах и судах
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о праве Генеральной прокуратуры представлять РФ в иностранных судах и межгосударственных органах. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента.

Закон «О прокуратуре Российской Федерации» предлагается дополнить положением, согласно которому  Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах).  

Помимо этого в целях обеспечения представительства и защиты интересов РФ в ЕСПЧ Генпрокуратура защищает интересы страны при рассмотрении жалоб, поданных в эту инстанцию против РФ на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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