Путин внес в Госдуму законопроект о праве Генпрокуратуры защищать интересы России в иностранных органах и судах

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о праве Генеральной прокуратуры представлять РФ в иностранных судах и межгосударственных органах. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента.

Закон «О прокуратуре Российской Федерации» предлагается дополнить положением, согласно которому Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах).

Помимо этого в целях обеспечения представительства и защиты интересов РФ в ЕСПЧ Генпрокуратура защищает интересы страны при рассмотрении жалоб, поданных в эту инстанцию против РФ на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод.