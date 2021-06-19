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Помощь в любое время суток: как устроена работа медотряда спецназначения ВС РФ в Сирии

Виталий Акиньшин
05:00 19.06.2021
В День медицинского работника для российских врачей никаких послаблений нет.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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После сигнала тревоги есть ровно три секунды, чтобы сменить белый халат на бронежилет, получить оружие и медикаменты. Такие тренировки медицинский отряд специального назначения российской группировки войск на авиабазе Хмеймим в Сирии проводит регулярно.

В День медицинского работника для российских медиков никаких послаблений нет. На севере Сирии еще достаточно неспокойных районов, а значит, их помощь может понадобиться в любой момент. В том числе, и с оружием в руках. Офтальмолог медицинского отряда специального назначения Дмитрий Кутин к таким учебным тревогам уже привык, такова особенность службы военного медика.

«Мы же, в первую очередь, офицеры и военные, а во вторую очередь уже врачи, которые должны оказать помощь. Постоянно готовы взять в руки оружие, по необходимости, и защищать», - говорит он.

Российская авиабаза Хмеймим - огромный сложный боевой организм. Все происходящее здесь подчинено строго определенным правилам. База несет круглосуточное боевое дежурство. Военные медики - не исключение. Здесь все создано для того, чтобы в любое время суток можно было оказать любую медицинскую помощь.

«У нас есть в медицинском отряде амбулаторный прием. Специалисты узкие: это окулист, лор. Функциональная диагностика у нас имеется, лаборатория. Основные у нас функциональные показатели, хирургическое, реанимационное и госпитальное отделение», - рассказывает начальник медотряда специального назначения Мамед Мерзоев.

Анастасия Болотникова в медицинском отряде специального назначения - главная медсестра. Это уже четвертая ее командировка в арабскую республику. Иногда приходится тяжело, признается она, ограниченное пространство, в большинстве своем, мужской коллектив. Но как только подходит срок, сама просится в очередную командировку.

«Мы же знали, куда идем служить. Сразу предупреждали же нас. Ничего, все это проходит, все это временно. Возвращаемся домой, и все хорошо», - делится Болотникова.

Без военных медиков не обойтись и за пределами авиабазы Хмеймим. Ни один гуманитарный конвой не выезжает без сопровождения «медицины». Так их называют сами военные. И очень часто такая помощь бывает крайне необходима жителям разрушенных войной населенных пунктов.

«Приходилось выезжать, оказывать помощь местному населению, в составе колонн участвовать. Как правило, мы участвуем в медицинском обеспечении самих колонн, которые выдвигаются, поскольку врач должен находиться там, чтобы в случае чего оказать помощь не только населению, но и - а ситуации бывают разные - тем, кто в составе колонны находится, военнослужащим нашим», объясняет старший ординатор хирургического отделения медотряда Дмитрий Охлопков.

Сейчас у военных медиков российской группировки в Сирии есть все самое современное оборудование. В случае, когда не удается быстро поставить диагноз, есть возможность собрать консилиум из лучших специалистов военно-медицинской академии имени Кирова, в режиме онлайн конференции.

Что же касается праздничного стола, говорят медики, то он обязательно будет. Только уже дома.

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