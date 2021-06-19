В Хабаровском крае провели жеребьевку всеармейского этапа конкурса «Аварийный район»

В Хабаровском крае распределили пары и направления прохождения этапов командами-участницами конкурса «Аварийный район-2021». Жеребьевка прошла под руководством гласного судьи, заместителя начальника 12-го Главного управления Минобороны России контр-адмирала Андрея Субботина.

Первыми в борьбу вступят представители Тихоокеанского флота и Воздушно-космических сил, за ними гонку в этапе «Специальная полоса» продолжат команды 12-го Главного управления и МЧС России.

Жеребьевка проводилась с участием юнармейцев хабаровского отряда «Истоки». На ней также вручили сертификаты судьям соревнований.

Во всеармейском этапе конкурса на лучшее аварийно-спасательное формирование «Аварийный район» принимают участие 120 человек в составе восьми команд, представляющих 12-е Главное управление, Военно-морской флот, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы, МЧС России и госкорпорацию «Росатом».

Торжественное открытие соревнований состоится 19 июня на учебно-материальной базе хабаровского соединения 12-го Главного управления Минобороны России.