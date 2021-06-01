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Россия проведет в Эстонии инспекцию на фоне учений НАТО

Олеся Степакова
09:25 01.06.2021
Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района военной деятельности.
Россия проведет в Эстонии инспекцию на фоне учений НАТО
© Фото: Günter Gollnick, httpimagebroker.com, Globallookpress
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Начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что  в период с 31 мая по 3 июня 2021 года в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, российская группа специалистов проводит инспекцию указанного района на территории Эстонии.

Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности. Площадь осмотра составит около 10 тысяч квадратных метров.

В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, а также получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, проводимой военной деятельности.

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